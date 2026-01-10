Haberler

CHP'li Aydın'dan İktidara 'Gümrük Muafiyeti' Tepkisi: "Türkiye'mizin Gelişmesinin Önüne Baraj Kurmayın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırılmasına karşı çıkarak, gençlerin teknoloji geliştirme çabalarının engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA)- CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyetinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin, "Büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroluk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırıldı. Yolcu beraberinde getirilen eşyaların vergi oranları artırılırken, artık en düşük tutarlı siparişler için dahi gümrük beyannamesi ve ek hizmet bedeli ödenecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Dünya bir teknoloji devrimi yaşıyor. Bu devrimi Türk gençliği de çok yakından takip ediyor, dünyanın bilgisini ülkemize transfer ediyor, büyük bir iştahla öğreniyor, üretiyor ve fikirlerini hayata geçiriyor.

Gençlik kıt imkanlarla yenilik yapıyor, kendi robotlarını üretiyor, dünyayla aramızdaki teknolojik makası kapatmak için büyük bir enerji sarf ediyor. Ancak, bu üretim için gerekli parçaları,tüm dünya gibi, yurt dışından getirmemiz gerekiyor.

Yurt dışından yapılan bireysel alımlara tamamen gümrük uygulamak evinde teknoloji geliştiren çok sayıda gence 'sen sakın üretme, git fahiş fiyata son ürünü satın al' demektir. Zaten alım gücümüz zayıfken, teknoloji devriminden Türk gençliğini izole etmektir.

Gençlerin erişmek zorunda olduğu donanım ve bileşenler dışarıda vergilenip içeride de kontrolsüz fiyatlanıyorsa, burada ne yerli üretim teşvik edilir ne de teknoloji ekosistemi büyür.

Memleketimiz için araştıran-geliştiren ve üreten gençler çok haklı bir soru soruyor: 'Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?' Zaten büyük vergi teşvikleriyle ihya olan dev küresel şirketlere ve ithalat tekellerine gençlerimizi ezdirmeyin. Türkiye'mizin gelişmesinin önüne baraj kurmayın"

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

YPG rahat durmuyor! Giderken şehrin cam damarını İHA ile vurdular
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?