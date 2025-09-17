CHP'den Zafer Havalimanı'na Eleştiri: 'Büyük Soygunun Anatomisi'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'na ilişkin 2025 yılına ait yolcu ve garanti ödeme verilerini paylaştı. Yavuzyılmaz, "Bu tablo büyük bir soygunun anatomisidir" diyerek iktidarı eleştirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-37!" başlığıyla Zafer Havalimanına ilişkin açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz'ın açıkladığı verilere göre, 2025'in ilk 8 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489 olurken, gerçekleşen yolcu sayısı sadece 25 bin 137 oldu. Aradaki fark nedeniyle Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesinin 4 milyon 502 bin 102 Euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu rakamın güncel kurla yaklaşık 220 milyon TL'ye karşılık geldiğini ifade etti.

"Bunun adı Hazineyi hortumlamaktır"

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'ndaki büyük soygunun 2025 yılı anatomisini ortaya çıkardık. 2025'in ilk 8 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 25 bin 137 Hata payı yüzde 97,13. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 4 milyon 502 bin 102 Euro. Güncel kurla 220 Milyon Lira! Bunun adı Hazineyi hortumlamaktır!

Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon Euro. 2012-2025 (8 ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 80 milyon Euro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Euro.

DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı'nda, 2025'in ilk 8 ayında, iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 50 bin 275. Giden yolcu sayısı 50.275/2= 25.137(yaklaşık)"