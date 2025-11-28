Haberler

CHP'den Ulaşım ve Altyapı Reformu Vizyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, partinin 39. Olağan Kurultayı'nda ulaşım ve altyapı politikalarını tanıttı. Kanal İstanbul gibi projelere karşı duracaklarını vurgulayan Karasu, ulaşımın halkın hakkı olduğunu ve rant politikalarına son vereceklerini belirtti.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yeni limanlar, tersaneler inşa edecek, var olan limanlarımızın alt yapısını güçlendireceğiz. Rantın, talanın, doğanın katili Kanal İstanbul'a izin vermeyeceğiz. Havacılığı yeniden planlayacak; yüksek maliyetleri, keyfi kısıtlamaları ve özelleştirme yanlışlarını ortadan kaldıracağız. Dijital uçuruma son vereceğiz" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, delegelere yeni parti programının ulaştırma ve altyapı politikalarıyla ilgili bilgi verdi. Karasu, şunları söyledi:

"Sizlere, Türkiye'nin geleceğine atılacak en stratejik adımlardan biri olan; ulaştırma, lojistik, iletişim ve altyapı politikalarımızı anlatmak için buradayım. Çünkü biz biliyoruz ki: Bir ülkenin yolları sadece asfalt değildir; Bir ülkenin iletişim altyapısı sadece kablodan ibaret değildir; Bir ülkenin lojistik sistemi sadece taşımacılık değildir.

"Ulaşım, bir avuç yandaşa sermaye aktarmak değildir"

Biz CHP olarak diyoruz ki; ulaşım, bir avuç yandaşa sermaye aktarmak değildir. Ulaşım, halkın güvenliğini, rahatını ve konforunu önceleyen temel bir haktır. İletişim altyapısı, bir kamu hizmetidir. Lojistik güç, ekonomik bağımsızlığın omurgasıdır. ve internet erişimi, anayasal bir haktır. Tüm bunların temeli ülkemizin adaleti, güvenliği, refahı ve bağımsızlığıdır.

"Biz 23 yıllık bu kara düzene, son vereceğiz"

Bugün ülkemizde, vatandaşlarımızın en temel hakkı olan ulaşım ve iletişim, rant politikalarıyla, liyakatsiz kadrolarla, şeffaflıktan uzak projelerle, yandaşlara aktarılan kaynaklarla tahrip edilmiştir. Biz işte 23 yıllık bu kara düzene, son vereceğiz. Yeni programımızda diyoruz ki: Kaynaklarımızı akılcı kullanacağız, kamu yararı dışında hiçbir projeye imza atmayacağız. Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve dijital altyapıyı; bütüncül bir anlayışla, çevreci, adil ve sürdürülebilir biçimde yeniden planlayacak ve güçlendireceğiz. Erişilebilirliği artıracağız. Çünkü bir ülkenin vatandaşı, işine, okuluna, fabrikasına, tarlasına rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşamıyorsa o ülkeye kalkınma gelmez.

"Yollar, köprüler, havaalanları, tüneller üzerinden bir avuç şirkete servet, millete fatura yazdılar"

Bu iktidar, Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel İşbirliği modellerini bir yatırım modeli değil, maliyetleri halkın sırtına yüklediği bir sömürü mekanizması haline getirdi. 'Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak' dedikleri projelerle, milletin cebini boşaltıp, yandaşın kasasını doldurdular. Yollar, köprüler, havaalanları, tüneller üzerinden bir avuç şirkete servet, millete fatura yazdılar.

Size buradan söz veriyorum: Yandaşlara oluk oluk para akıtan bu muslukları bir bir kapatacağız. Hazine garantili hiçbir proje yapmayacağız. Tüm ihaleleri şeffaf ve rekabet ortamı içinde gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin mirası demiryollarımızı yeniden ayağa kaldıracağız; TCDD'yi nitelikli kadrolarla güçlendirecek, ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya birbirine çelik raylarla bağlayacak, modern bir demiryolu devrimi başlatacağız. Lojistikte küresel rekabet gücümüzü artıracak, ülkemizi bölgesel bir lojistik merkezine dönüştüreceğiz.

"Dijital uçuruma son vereceğiz"

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yeni limanlar, tersaneler inşa edecek, var olan limanlarımızın alt yapısını güçlendireceğiz. Rantın, talanın, doğanın katili Kanal İstanbul'a izin vermeyeceğiz. Havacılığı yeniden planlayacak; yüksek maliyetleri, keyfi kısıtlamaları ve özelleştirme yanlışlarını ortadan kaldıracağız. Dijital uçuruma son vereceğiz.

Ülkemizi sansürle, baskıyla, yasakla dijital karanlığa mahkum edilmesine karşı, demokrasinin, adaletin ve Cumhuriyet'in teknolojik aydınlığını yeniden hakim kılacağız. İnterneti, bütün yurttaşlarımız için ucuz, hızlı, güvenilir ve afetlerde çökmeyen bir erişim altyapısını kuracağız.

"Saray'ın değil, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız"

Bütün bu politikalarımızın tek bir hedefi var: Bu topraklarda; adaletin, refahın ve özgürlüğün herkes için eşit ve kalıcı hale gelmesi. Çünkü biz biliyoruz ki kalkınma betonla, rantla, peşkeşle değil; bilimle, emekle, ve halkın bütçesine duyulan sorumlulukla olur. İşte biz ülkemizi yeniden Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle buluşturacak olan bu vizyonu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde bir bir hayata geçireceğiz. Saray'ın değil, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.