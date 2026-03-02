Haberler

Deniz Yavuzyılmaz: "Akp, Karadeniz Gazı ve Gabar'daki Petrolün Bir Kısım Gelirlerini Yabancı Finans Kuruluşları Üzerinden Sattı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol gelirlerinin bir kısmını 'sukuk ihracı' adı altında yabancı finans kuruluşlarına sattığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, bu durumun vatandaşların fatura yükünü artıracağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol gelirlerinin bir bölümünü "sukuk ihracı" adı altında yabancı finans kuruluşlarına sattığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrolün bir kısım gelirlerini, vatandaşın faturalarına indirim olarak yansıtmak yerine, yabancı finans kuruluşları üzerinden sattığını tespit ettik. AKP'nin, 'sukuk ihracı' yaptık diyerek duyurduğu, ancak aslında yurt dışından borç almak için sattığı Türkiye'nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerindeki söz konusu tutar: 1 Milyar Dolar!"

Ayrıca TPAO, bu vadeli borcu geri öderken, yabancı şirketlere yüzde 6,30 oranında bir ilave tutarı da ödemeyi garanti ediyor. Bu oran, piyasadaki mevcut borçlanma faizlerinden de yüksek bir yük getiriyor. AKP, göz göre göre TPAO'nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor.

Bu satışa da utanmadan ihracat diyor. Buradan anlaşılıyor ki: bu dev borçlanmanın tüm faturasını yine vatandaş ödeyecek! Vatandaşın doğalgaz, elektrik ve akaryakıt faturalarına yeni zamlar gelecek."

Kaynak: ANKA
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap