Haberler

CHP Gaziantep İl Başkanı Acar: Hükümetin Afete Maruz Kalmış Esnaflarımızın Hesaplarına Haciz Koyması Hiçbir Şeyle İzah Edilemez

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, sel felaketi sonrasında zarar gören esnafın hesaplarına haciz konulmasına sert tepki gösterdi. Acar, Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte yaşanan sel felaketinin ardından Şahinbey'de zarar gören bazı esnafın hesaplarına haciz konulduğunu belirterek tepki gösterdi. Acar, "Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar. Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, kentte 3 gün önce yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Acar, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, 3 gün önce Gazi şehrimizde büyük bir afet yaşandı. Bu afetin hem şehir merkezinde hem de kırsaldaki mahalle ve köylerimizde ciddi sonuçları ortaya çıktı. Dün milletvekillerimiz ve tüm örgütümüzle birlikte afetin yaşandığı tarım bölgesini ziyaret ettik. Orada içler acısı bir durumla karşılaştık."

Bugün ise Şahinbey ilçemizde, bu afetten dolayı dükkanları sel suyu almış esnaflarımızı ziyaret ettik. Ancak orada öyle bir tabloyla karşılaştık ki bu, tam anlamıyla bir vicdan tutulmasıdır. Esnaflarımız devletten bu afetten dolayı bir can suyu beklerken, bu sabah uyandıklarında hesaplarında Şahinbey Vergi Dairesinin hacizleriyle karşılaştılar.

Biz Gaziantep'in afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söylerken, hükümetin afete maruz kalmış bu esnaflarımızın hesaplarına haciz koyması hiçbir şeyle izah edilemez. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Kendinize gelin. Burası Gaziantep."

Kaynak: ANKA
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı