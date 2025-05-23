CHP'den Kredi Garanti Fonu Açıklaması: Ekonomik Modellemenin Adil Olması Gerekiyor

CHP'den Kredi Garanti Fonu Açıklaması: Ekonomik Modellemenin Adil Olması Gerekiyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Kredi Garanti Fonu paketiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, Türkiye'nin ekonomik ihtiyacı olan adil bir yapının önemini vurguladı ve desteklerin nasıl verileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, hükümetin Kredi Garanti Fonu paketiyle ilgili "Anadolu'daki üretici güçler ayakta kalmalıdır ama burada mesele destek değil, bu desteklerin nasıl ve kimler aracılığıyla tasarlandığıdır. Türkiye'nin ihtiyacı, 'tulumbaya su' değil, halkın alın terine hakkını veren, kalkınmayı merkeze alan adil bir ekonomik mimaridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karatepe, şunları kaydetti:

"KGF paketi esasen tıkanana ekonomi programının kaynak tahsisi yoluyla canlandırma çabasıdır"

"Hükümetin kamuoyuna 'KOBİ'lere destek' başlığıyla sunduğu ve Cumhurbaşkanı'nın 'tulumbaya su döküyoruz' ifadesiyle duyurduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi, esasen tıkanan ekonomi programının kaynak tahsisi yoluyla canlandırılma çabasıdır.

Bugün KGF üzerinden ilan edilen kredi genişlemesi, ekonomik programın 'çalışıyor' diye pazarlanmasına rağmen çöküşü maskelemek için devreye sokulmaktadır. Enflasyonu yüzde 24 hedefleyip piyasada yüzde 60'ın üzerinde faiz ortamı yaratmanın şirketleri finansal zorluğa sokacağı başından belliydi zaten.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü kamu desteği, doğru bir planlamayla ve üretim odaklı şekilde yapılandırıldığında elbette desteklenmelidir. Peki, bu destek gerçekten kime verilecek? Şu bilinmeli ki 'seçici' kredi dağıtımı yapılması, kamu eliyle çizilmiş bir ayrıcalık haritasıdır; kimi destekleyeceğini bilen, kimi dışarıda bırakacağını gizlemeyen bir ekonomi mühendisliğidir. Elbette reel sektör desteklenmeli, Anadolu'daki üretici güçler ayakta kalmalıdır ama burada mesele destek değil, bu desteklerin nasıl ve kimler aracılığıyla tasarlandığıdır. Türkiye'nin ihtiyacı, 'tulumbaya su' değil, halkın alın terine hakkını veren, kalkınmayı merkeze alan adil bir ekonomik mimaridir"

Kaynak: ANKA / Güncel
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