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CHP'den Köprü ve Tünel Geçiş Garantilerine Eleştiri

CHP'den Köprü ve Tünel Geçiş Garantilerine Eleştiri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ekim 2024 itibarıyla çeşitli köprü ve tünellerin garanti tutarlarına yapılan güncel kur ayarlamasını eleştirdi. Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirketlere ödeyeceği fark tutarlarının yükseldiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ekim 2024 itibarıyla Osmangazi, Çanakkale, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile tünelleri için garanti tutarlara güncel kur ayarlaması yapılmasını eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlara güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı. X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yaptı! 1 Ekim 2024 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti bin 870 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı bin 315 TL'ye yükselecek. Çanakkale Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 585 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 760 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 175 TL'ye yükselecek. Avrasya Tüneli'nde; Geçen araç ücreti 156 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 238 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 82 TL'ye yükselecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde; Geçen araç ücreti 70 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 204 TL'ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 134 TL'ye yükselecek. Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü'nde bin 870 TL Çanakkale Köprüsü'nde 760 TL Avrasya Tüneli'nde 238 TL YSS Köprüsü'nde 204 TL ödemek durumda!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Deniz Yavuzyılmaz Politika Ekonomi Ulaşım Güncel

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