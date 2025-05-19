CHP'den İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

CHP'den İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 19 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen mitingde demokrasiye ve millete sahip çıkma mesajı verdi. Taşçıer, 'düşman geldiği gibi gider' diyerek, 19 Mart darbesini eleştirdi.

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "Nasıl ki Atatürk mücadelesinde 'düşman geldiği gibi gider' demişti, 19 Mart darbesini yapanlar, milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar, gençlerin geleceğini almaya çalışanlar nasıl seçimle geldilerse geldikleri gibi ilk seçimde gidecekler" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştiriyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, şunları kaydetti:

"Bugün 19 Mayıs, şanlı ve haklı bir mücadelenin yıl dönümü. Bugün sadece kuruluşa ve kurtuluşa bir yolculuk başlamadı, bugün aynı zamanda demokrasiye başlamış bir yolculuk. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü doğum günü olarak ilan etmiş ve bu kadar önemli bir günü de gençlere, geleceğe emanet etmiş. İşte bugün de İzmir'de o cumhuriyete ve devrimlere başlayan yolculuğun çok önemli bir noktasındayız. Nasıl ki Atatürk mücadelesinde 'düşman geldiği gibi gider' demişti, 19 Mart darbesini yapanlar, milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar, gençlerin geleceğini almaya çalışanlar nasıl seçimle geldilerse geldikleri gibi ilk seçimde gidecekler. İzmir, cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip duruşunu milyonlarla gösteriyor. İktidara en güzel cevabı bugün İzmir'den görüyoruz. Baskılara, hukuksuzluklara, tehditlere karşı korkmuyoruz. Buradayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.