CHP'den İzmir'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "Nasıl ki Atatürk mücadelesinde 'düşman geldiği gibi gider' demişti, 19 Mart darbesini yapanlar, milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar, gençlerin geleceğini almaya çalışanlar nasıl seçimle geldilerse geldikleri gibi ilk seçimde gidecekler" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştiriyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, şunları kaydetti:

"Bugün 19 Mayıs, şanlı ve haklı bir mücadelenin yıl dönümü. Bugün sadece kuruluşa ve kurtuluşa bir yolculuk başlamadı, bugün aynı zamanda demokrasiye başlamış bir yolculuk. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü doğum günü olarak ilan etmiş ve bu kadar önemli bir günü de gençlere, geleceğe emanet etmiş. İşte bugün de İzmir'de o cumhuriyete ve devrimlere başlayan yolculuğun çok önemli bir noktasındayız. Nasıl ki Atatürk mücadelesinde 'düşman geldiği gibi gider' demişti, 19 Mart darbesini yapanlar, milletin iradesini gasp etmeye çalışanlar, gençlerin geleceğini almaya çalışanlar nasıl seçimle geldilerse geldikleri gibi ilk seçimde gidecekler. İzmir, cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip duruşunu milyonlarla gösteriyor. İktidara en güzel cevabı bugün İzmir'den görüyoruz. Baskılara, hukuksuzluklara, tehditlere karşı korkmuyoruz. Buradayız."