Burhanettin Bulut: Yaklaşık 10 Milyon Kişi 1 Ocak İtibarıyla Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle yaklaşık 10 milyon yurttaşın 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirterek, iktidara çağrıda bulundu. Bulut, "Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa'nın açık hükümlerinin ihlalidir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyu yaklaşık 2,5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdıklarını ve düzenleme yapılması yönünde uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen ve GSS prim borcu bulunan yaklaşık 10 milyon kişinin, yeni bir düzenleme yapılmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden Bulut, ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bulut, bunun sosyal devlet ilkesine ve Anayasa'nın açık hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması gerektiğini kaydeden Bulut, bir an önce yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.