CHP'den GSS Prim Artışına Tepki: 'Sistemi Yeniden İnşa Edeceğiz'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, GSS priminin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasına tepki gösterirken asıl sorunun sistemde olduğunu vurguladı. Karatepe, "Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini kamucu bir anlayışla yeniden inşa edeceğiz. Temel ilkemiz, herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve güçlü sosyal korumadır" dedi.

Karatepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GSS priminin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması konuşuluyor. Oysa asıl tartışmamız gereken, Genel Sağlık Sigortası sisteminin kendisidir. İşsize ve kendine ait düzenli geliri olmayan kişilere borç çıkaran bir sigorta sistemi olmaz. Genel Sağlık Sigortası uygulamasını değiştireceğiz. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini kamucu bir anlayışla yeniden inşa edeceğiz. Temel ilkemiz, herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve güçlü sosyal korumadır. Kimseyi geride bırakmayacağız." ifadesini kullandı.