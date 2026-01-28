Haberler

CHP Pm Üyesi Erhan Adem: "Afetten Etkilenen Tüm Bölgelerde Zarar Tespit Çalışmaları İvedilikle ve Şeffaf Biçimde Tamamlanmalı"

Güncelleme:
CHP PM üyesi Erhan Adem, yağmur, dolu ve sel felaketlerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirterek, zarar tespit çalışmalarının ivedilikle yapılması ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP PM üyesi Erhan Adem, son dönemde yaşanan yağmur, dolu ve sel felaketlerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Afetten etkilenen tüm bölgelerde zarar tespit çalışmaları ivedilikle ve şeffaf biçimde tamamlanmalı, çiftçilerimizin uğradığı zarar eksiksiz olarak karşılanmalıdır. Tarım Sigortaları Havuzu kapsamı dışında kalan üreticiler de mutlaka desteklenmeli; borçlar faizsiz ertelenmeli, acil nakit destekleri sağlanmalı ve yeniden üretime geçebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sunulmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, son günlerde birçok bölgede etkili olan yoğun yağmur, dolu ve sel felaketleri nedeniyle tarım arazilerinde oluşan hasara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçilerin aylarca emek vererek ektikleri ürünlerin hasar nedeniyle hasat edilemez hale geldiğini söyleyen Adem, "Üreticilerimiz bir gecede geçim kaynaklarını kaybetmiştir. Tarım, yalnızca çiftçimizin değil, 85 milyonun gıda güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerinn kaderine terk edilmemesi gerektiğini vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki iktidarın afet sonrası refleksi yine yetersiz kalmış, zarar tespitleri gecikmiş, somut ve kapsayıcı destek mekanizmaları devreye sokulamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz: Afetten etkilenen tüm bölgelerde zarar tespit çalışmaları ivedilikle ve şeffaf biçimde tamamlanmalı, çiftçilerimizin uğradığı zarar eksiksiz olarak karşılanmalıdır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamı dışında kalan üreticiler de mutlaka desteklenmeli; borçlar faizsiz ertelenmeli, acil nakit destekleri sağlanmalı ve yeniden üretime geçebilmeleri için gerekli tüm imkanlar sunulmalıdır. İklim krizinin tarım üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün artarken, günübirlik çözümlerle yol almak mümkün değildir. Türkiye'nin çiftçisini koruyan, üretimi planlayan ve afetlere karşı önleyici politikalar geliştiren bütüncül bir tarım politikasına acilen ihtiyaç vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; tarlada alın teri döken çiftçimizin yanında olmaya, haklarını savunmaya ve bu zararların karşılanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız, üretimi sahipsiz bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
