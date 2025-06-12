CHP'den Çanakkale Köprüsü'ne Eleştiri: Garanti Araç Sayısı Tutturulamadı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü'nde bayram süresince garanti edilen araç geçiş sayısının sadece üçte birinin gerçekleştiğini, eksik kalan kısmının ise vatandaş tarafından ödeneceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " Çanakkale Köprüsü'nde bayramda bile garanti edilen araç sayısı tutturulamadı. Türkiye'de en fazla araç trafiğinin olduğu, 6 günlük bayram süresince AK Parti tarzı yap-işlet-devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü'nde Hazine'nin şirket garanti ettiği araç geçiş sayısının sadece 3'te 1'i tutturulabildi. Tutturulamayan 3'te 2'lik kısmını ise köprüden geçmeyen vatandaş ödeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Çanakkale Köprüsü'nün garanti geçiş sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

" Çanakkale Köprüsü'nde bayramda bile garanti edilen araç sayısı tutturulamadı. Türkiye'de en fazla araç trafiğinin olduğu, 6 günlük bayram süresince AK Parti tarzı yap-işlet-devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü'nde Hazine'nin şirket garanti ettiği araç geçiş sayısının sadece 3'te 1'i tutturulabildi. Tutturulamayan 3'te 2'lik kısmını ise köprüden geçmeyen vatandaş ödeyecek.

4-9 Haziran arasındaki 6 günlük bayram süresince garanti edilen araç geçiş sayısı 270 bin adet araç. Gerçekleşen araç geçiş sayısı ise 89 bin 537. AK Partinin hata payı yüzde 67. Hazine'nin şirkete ödeyeceği garanti tutarı 3 milyon 834 bin avro. Ortalama kur ile 153 miyon lira. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi 18 Mart 2022. kamuya devir tarihi 28 mayıs 2034. Garanti edilen günlük araç sayısı 45 bin adet. Garanti edilen 15 euro artı KDV x Avrupa Birliği enflasyon farkı. Yani vatandaşımızın sırtına hem Türkiye'deki enflasyon farkı onun üzerine de Avrupa Birliği enflasyon farkı Çanakkale Köprüsü geçiş ücretiyle yüklenmiş oluyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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