CHP'li Taşcıer: Bütçe Siyasal Tercihtir; Mesele Para Değil, Kimin İçin Harcandığıdır

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, "Bütçe, iktidarın siyasal tercihidir. Önümüz bayram. Mevcut bayram ikramiyesi bir aylık fitre bedelinin altında. Verecekleri zamla yine altında kalacak. Yapacakları zam altı üstü bin lira ama kılı kırk yarıyorlar. Aslında mesele para bulunamaması değil. Mesele, bulunan paranın kim için harcandığıdır." dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının dağılımına tepki gösterdi. Taşcıer, bütçenin teknik bir metin değil, siyasal bir tercih olduğunu belirterek, iktidarın önceliklerini eleştirdi. Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe, iktidarın siyasal tercihidir. Ocak ayı verilerine baktığımızda kaynakların faize aktığını, milyonların yoksullaşmaya devam ettiğini görüyoruz! Saray iktidarı faize saniyede 176 bin lira öderken gözünü daldan budaktan esirgemiyor. Ama iş emekli aylıklarına gelince birden akıllarına, 'kaynakların kıt olduğu' geliyor. Önümüz bayram. Mevcut bayram ikramiyesi bir aylık fitre bedelinin altında. Verecekleri zamla yine altında kalacak. Gerçekten sadaka verecekler ama elleri titriyor. Yapacakları zam altı üstü bin lira ama kılı kırk yarıyorlar. Aslında mesele para bulunamaması değil. Mesele, bulunan paranın kim için harcandığıdır."

Saniyede; 214 lira harcayıp kadını güçlendiremezsiniz! 448 lira vererek gençlerin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayamazsınız! 605 lira aktararak aktif ve sağlıklı yaşlanma hedefine ulaşamazsınız! 754 lira ile bağımlılıkla mücadele edemezsiniz! 1.628lira ayırıp çocukları koruyamazsınız! 10.857 lira ile yoksulluğu yok edemezsiniz! 62.783 lira ile sosyal güvenlik sistemini adil bir şekilde sürdüremezsiniz! Bu ülkenin kaynağı var. Soru şu: O kaynak kimin hayatını kolaylaştırıyor, kimin hayatını zorlaştırıyor?"

Kaynak: ANKA