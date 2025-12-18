Haberler

CHP'li Karasu: "Sayın Bakan Sorarım Size Asgari Ücretle Çalışan Bir İşçi Ailesinin Sofrasına Oturup Derdini Dinlediniz Mi"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bakan Vedat Işıkhan'ın enflasyonu ezdirmeyeceği yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, işçilerin temsil edilmediğini ve asgari ücretin insanca yaşamın temeli olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışanları enflasyonu ezdirmeyeceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "23 yıldır aynı nakarat ile çalışanları emekliyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa siz mahkum ettiniz. Sorarım size kiminle müzakere ediyorsunuz? Masada işçi yok. Sayın Bakan sorarım size en son ne zaman bir pazara gittiniz? Asgari ücretle çalışan bir işçi ailesinin sofrasına oturup derdini dinlediniz mi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugün Asgari Ücret tiyatrosunda ikinci perde açılıyor. Perde aralanmadan bakan çıkıp konuşuyor. 'Ne acelemiz var? Çalışanlara, enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyor. Sayın bakan 23 yıldır aynı nakarat ile çalışanları emekliyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa siz mahkum ettiniz. Sorarım size kiminle müzakere ediyorsunuz? Masada işçi yok. İşçinin temsilcileri yok. Zaten yıllardır oynanan tiyatroda emekçinin adı yok. Sayın bakan siz rahat koltuğunuzda baş ekonomist Erdoğan'ın ise bin 150 odalı israf sarayında acelesi olmayabilir. Ama milyonlar kışı nasıl geçireceğini çocuğunun beslenme kabına bir öğün yemeği nasıl koyacağını, elektrik doğal gaz faturasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

"Sayın Bakan, asgari ücretle çalışan bir işçi ailesinin sofrasına oturup derdini dinlediniz mi"

Sayın Bakan sorarım size en son ne zaman bir pazara gittiniz? Asgari ücretle çalışan bir işçi ailesinin sofrasına oturup derdini dinlediniz mi? Vatandaş tefecilerin tuzağına bankaların borç vatağına düşmüş bahislerde şans oyunlarında umut ararken siz insanların aklıyla dalga geçiyor hala zamanımız var diyorsunuz. Emekçiler için zaman durmuyor. Milyonlarca emekçi oynadığınız tiyatronun finalini bekliyor Sayın Bakan. Türk İş'in toplantıya katılmama kararını destekliyoruz. Çünkü bu masadan adalet çıkmaz. Çıksa çıksa yoksulluk çıkar. Bugün AKP iktidarının tek başına kaldığı o masada kendileri çalıp kendileri oynayacak. Biz bu oyunu bozacağız. Komisyonun yapısını demokratikleştireceğiz. Asgari ücret bir tiyatro değil, insanca yaşamın temeli olacak. Alın teri değerini bulacak, emek kazanacak, emekçiler kazanacak."

