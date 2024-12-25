CHP'den Asgari Ücret Tepkisi: 'Saray, Emekçiyi Sefalete Mahkum Ediyor!'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yeni asgari ücrete tepki göstererek, "Asgari ücrete 'yüzde 30' artış yapan Saray'ın, 2025 yıl bütçesi, 16 milyar 928 milyon 146 bine çıkarılarak 'yüzde 38' artırıldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"İtibar Saray'a, açlık ve sefalet emekçiye! Asgari ücrete 'yüzde 30' artış yapan Saray'ın, 2025 yıl bütçesi, 16 milyar 928 milyon 146 bine çıkarılarak 'yüzde 38' artırıldı.

Saray, her gün 46 milyon 378 bin 482 lira harcayacak. Saray, 1 saatte 1 milyon 932 bin 436 lira harcayacak. Saray, dakikada 32 bin 207 lira harcayacak. Erdoğan, Saray'ında önümüzdeki yıl, 1.5 asgari ücreti 1 dakikada harcayacak.

Asgari ücret yılın ilk yarısı için en az 30 bin lira olmalıdır. Ekonomik krizin bütün yükünü çeken emekçi, açlığa, sefalet ücretine mahküm edilemez!"