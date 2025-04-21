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China COSCO Shipping'ten ABD'nin Kısıtlamalarına Tepki

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China COSCO Shipping Limited, ABD'nin denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik suçlamalarına karşı çıkarak, bu önlemlerin adil rekabeti bozduğunu ve küresel sektörü tehdit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- China COSCO Shipping Limited Şirketi, ABD'nin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik suçlamaları ve bu doğrultuda uyguladığı önlemlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada ABD'nin bu hamlesinin, ayrımcı olduğu ve hatalı olgulara dayandığı ifade edildi.

ABD, 301. Madde soruşturması kapsamında Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan kısıtlayıcı önlemler uygulamaya başlamıştı.

Şirket, söz konusu eylemlerin adil rekabeti bozup küresel gemicilik sektörünün olağan işleyişini engellemekle kalmadığı, aynı zamanda sektörün istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini de tehdit ettiğini kaydetti.

Açıklamada, "Söz konusu eylemlerin, nihayetinde küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik, direnç ve kurallı işleyişini baltalama riski de bulunmaktadır" denildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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