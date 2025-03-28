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Chery, Çekya Pazarına Dört Yeni Modelle Giriş Yaptı

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Çinli otomobil üreticisi Chery, Prag'da düzenlenen lansman etkinliğinde OMODA 5 ve JAECOO 7 olmak üzere dört yeni modelini tanıttı. Şirket, 2025 yılına kadar Çekya'da 30 satış noktası açmayı hedefliyor.

PRAG, 28 Mart (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da Chery'nin lansman etkinliğinde yer alan bir araç, 26 Mart 2025.

Çinli otomobil üreticisi Chery, OMODA 5 ve JAECOO 7'nin dört yeni modelini Çekya pazarında resmi olarak tanıttı.

Prag'da çarşamba günü düzenlenen lansman etkinliğine yetkililer, ticaret birliklerinin temsilcileri, otomobil bayileri ve Chery'nin iş ortakları da dahil olmak üzere 700'den fazla kişi katıldı.

Chery, yerel ortağı Grand Automotive Central Europe ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Çekya'da kapsamlı bir satış ve servis ağı kurmayı ve 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 30 satış noktası açmayı hedefliyor. (Xinhua/Deng Yaomin)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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