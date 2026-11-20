Changsha'da 2026 Dünya Bilişim Konferansı akıllı ekonomi temasıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2026 Dünya Bilişim Konferansı cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı. Etkinliğe Changsha Uluslararası Konferans Merkezi, 'Dünyayı Hesaplayarak Yeni Bir Çağ Yaratmak: Yeni Bir Akıllı Ekonomi Biçimi Oluşturmak' temasıyla ev sahipliği yapıyor.
CHANGSHA, 20 Kasım (Xinhua) -- 2026 Dünya Bilişim Konferansı, cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı.
Changsha Uluslararası Konferans Merkezi, "Dünyayı Hesaplayarak Yeni Bir Çağ Yaratmak: Yeni Bir Akıllı Ekonomi Biçimi Oluşturmak" temalı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua