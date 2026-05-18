İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen 'change araç' operasyonunda, ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirerek satan 24 şüpheli gözaltına alındı, 40 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi. Bu yöntemle kimlik bilgileri değiştirilen araçların gerçek durumlarının gizlenerek satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
