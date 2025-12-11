Haberler

Cezayir: Yunanistan ve Avrupa'nın güvenilir enerji ortağı olmaya devam edeceğiz

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Cezayir'in Avrupa için güvenilir bir enerji ortağı olmaya devam edeceğini ve iki ülke arasındaki işbirliğinin denizcilik, sağlık, inovasyon gibi alanlara da yayıldığını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ülkesinin Yunanistan ve Avrupa için "güvenilir ve istikrarlı bir enerji ortağı olmaya devam edeceğini" belirtti.

Attaf, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Atina'da, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında enerji alanında geliştirilen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Attaf, "Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun adına, Cezayir'in Yunanistan ve Avrupa'nın hayati önem taşıyan enerji alanında güvenilir ve istikrarlı bir ortağı olmaya devam edeceğimizi teyit ederim." dedi.

Attaf, Cezayir ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin enerjinin yanı sıra denizcilik, sağlık, inovasyon ve girişimcilik alanlarında da geliştiğine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olan iki ülke arasında istişare ve koordinasyon yapıldığını kaydetti.

Attaf, iki ülkenin ortak hedefinin, "Akdeniz'in güvenliği ve istikrarına katkı sunan, karşılıklı çıkarlara dayalı stratejik bir ortaklık" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni - Güncel
Haberler.com
