Cezayir ve İran Arasında 5 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Cezayir ve İran arasında çeşitli sektörlerde 5 işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'nin görüşmesinin ardından iki ülke arasında enerji, medya, spor, turizm ve petrol ile gaz alanlarında 5 işbirliği anlaşması imzalandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti.

Tebbun'un, 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi için Cezayir'e gelen Reisi'yi başkentteki Muradiye Sarayı'nda karşıladığı ve iki liderin özel görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti.