Cezayir ve Angola arasında 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Güncelleme:
Cezayir, Angola ile yatırım, iletişim, madencilik, petrol ve doğal gaz gibi çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek amacıyla 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. Cumhurbaşkanları Tebbun ve Lourenço'nun katıldığı imza töreninde, ortaklıkların artırılması hedeflendi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

Anlaşmalar yatırım, mesleki eğitim, iletişim, bilgi teknolojileri, yükseköğretim ve ilaç endüstrisi alanlarının yanı sıra hava taşımacılığı, madencilik, petrol ve doğal gaz sektörlerini kapsıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke arasında çeşitli alanlarda verimli ortaklıklar kurmak için mevkidaşı Lourenço ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Ülkeye 3 günlük ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun, Cezayir Meclisi'nde bir konuşma yapması da bekleniyor.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
