Cezayir'in Oran kentinde NAPEC 2026'da hidrokarbon işbirliği anlaşmaları imzalandı

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Cezayir'de düzenlenen 14. Kuzey Afrika ve Akdeniz Enerji ve Hidrojen Fuarı ve Konferansı (NAPEC 2026) kapsamında, hidrokarbon sektöründe ortaklıkları geliştirmek amacıyla çeşitli mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Cezayir'in resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Oran (Vahran) kentindeki "Muhammed bin Ahmed" Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Cezayir Devlet Bakanı ve Hidrokarbonlar Bakanı Muhammed Arkab katıldı.

Fuar marjında Cezayir Hidrokarbon Düzenleme Kurumu ile İtalyan Eni şirketinin Cezayir yapılanması "Eni Algeria Exploration" arasında teknik ve düzenleyici konularda tecrübe paylaşımını öngören bir protokol imzalandı.

Ayrıca Cezayir Ulusal Hidrokarbon Kaynaklarını Geliştirme Ajansı (ALNAFT) ile Taylandlı "PTT Exploration and Production" (PTTEP) şirketi arasında Cezayir'deki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Arkab, konferans kapsamında Taylandlı PTTEP, Ummanlı OQ, ABD'li Occidental Petroleum temsilcileri ile İngiltere'nin Cezayir Büyükelçisi James Robert Stephen Downer ve beraberindeki Clark Energy yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde petrol, doğal gaz, petrokimya ile arama ve üretim alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı.

Uluslararası ve ulusal petrol şirketleri ile mühendislik firmalarının da aralarında bulunduğu 450'den fazla katılımcının yer aldığı NAPEC 2026, çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA