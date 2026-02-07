Haberler

Cezayir, BAE ile hava hizmetleri anlaşmasını feshetme işlemlerini başlattı

Güncelleme:
Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile 2013 yılında imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlattı.

Cezayir'in, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlattığı bildirildi.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Cezayir ile BAE arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
