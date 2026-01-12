Haberler

2025'te çevreyi kirleten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyon lira ceza

2025'te çevreyi kirleten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyon lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılında gerçekleşen 62 bin 583 çevre denetiminde, çevreyi kirleten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza kesildi. Gediz Havzası'nda yapılan denetimlerde de çeşitli tesisler mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle ceza aldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılında ülke genelinde yapılan 62 bin 583 denetimde, çevreyi kirleten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Bakanlık, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için de faaliyet durdurma kararı verdi. Geçen yıl sadece Gediz Havzası'nda 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 183 tesise 211 milyon 145 bin 657 TL ceza uygulandı, 22 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.

GEDİZ HAVZASINDA DENETİM

Bu yıl da 5-8 Ocak arasında Gediz Havzası'nda 2'si mobil, 11 çevre laboratuvarı ve 50 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bakanlık merkezinden gönderilen ekiplerin de yer aldığı denetimlerde İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'da Gediz Nehri'ne doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 97 atık su numunesi alındı. Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan numuneler alındı. Gediz Havzası'nda kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküp ve üzerinde olan 21 atık su arıtma tesisi de bu şekilde denetlendi. Sonuçlanan numune analizlerine göre mevzuata aykırı değerlerde atık su deşarjı yaptıkları tespit edilen 11 belediye, OSB ve sanayi tesisine Çevre Kanunu'na istinaden toplam 16 milyon 573 bin 463 TL ceza uygulandı. İdari ve adli süreç başlatıldı. Diğer numunelerin analizleri ise devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor