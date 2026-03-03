Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Arz Yönlü Adımlarımızla Enflasyonla Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Mevsimsel koşulların aylık bazda olumsuz etkileri olsa da yıllık bazda gıda ve enerji kanalı ile olumlu etkide bulunması öngörülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra; sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin ekonomi programının temel önceliği olduğunu belirterek, "Ekonomi programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadelede kararlı bir yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şubat ayı enflasyonunun seyrine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Şubat ayı enflasyonu, hava koşullarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının öncülüğünde yüzde 2,96 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,53'e yükselmiştir. Şubat ayı enflasyonunun 1,71 puanı, aylık bazda yüzde 6,89 artan gıda fiyatları kaynaklıdır" dedi. Yılmaz, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Buna karşın hizmet kalemindeki fiyat artışı geçen aya göre zayıflayarak, yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürmüştür. Temel mal enflasyonunda ise olumlu görünüm devam etmiş, geçen aya göre fiyat seviyesinde yüzde 1 oranında düşüş kaydedilmiş, yıllık temel mal enflasyonu yüzde 16,57'ye gerilemiştir. Yıllık enflasyonun baz etkisiyle sınırlı ve geçici artış göstermesi; mevsim koşulları kaynaklı bir gelişme olup, dezenflasyon programımızın ana istikametini değiştiren nitelikte değildir."

Mevsimsel koşulların aylık bazda olumsuz etkileri olsa da, yıllık bazda gıda ve enerji kanalı ile olumlu etkide bulunması öngörülmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikamızın yanı sıra; sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hayata geçirdiğimiz arz yönlü adımlarımızla enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Son dönemde bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerin geçici nitelikteki etkilerini sınırlamaya yönelik çalışmalarımıza da ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içinde devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA