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Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlarda sürecin kanun teklifiyle hızlanacağını söyledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımların atıldığını bildirdi. Yılmaz, Meclis'te gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında sürecin hızlanacağını ve sermaye piyasalarının güçlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, fon soruşturmasına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır. Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören kanun teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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