Cevdet Yılmaz: İstihdam ve Üretim İçin İş Dünyasıyla İstişare Önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürebilmek için iş dünyamızla istişare halinde elverişli bir ortamın kurulmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Ankara Şubesi 1. Yıl Programı"na katıldığını bildirdi.

Malatya'nın hayırsever iş insanları ve Malatyalılarla, MİAD ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkentimize değer katabilecek fikir ve çalışmaları Malatyalı kardeşlerimizle değerlendirdik, görüşlerini aldık. Zirai don nedeniyle bu sene kayıplar yaşayan çiftçilerimizi desteklerken, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen Malatya'nın ve tüm bölgenin yeniden inşasına devam ediyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürebilmek için iş dünyamızla istişare halinde elverişli bir ortamın kurulmasına büyük önem veriyoruz. Bu buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen MİAD'a ve değerli Malatyalı iş insanlarımıza teşekkür ediyorum."