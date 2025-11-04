Cevdet Yılmaz: İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyon daha da güçlendirilmeli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41'inci Bakanlar Toplantısı kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, sahip oldukları insan kaynağına, doğal zenginliklere ve stratejik konuma rağmen, küresel ticaret sisteminde hala hak ettikleri paya ulaşabilmiş değildir. Dünya ticaretindeki toplam payımızın yüzde 11 seviyesinde kalması, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda İİT içi ticaret oranının yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkması sevindirici olmakla birlikte, hedeflerimize ulaşmak için daha kararlı adımlar atmamız gerektiği de açıktır. Zira biz, İİT içi ticaret oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir vizyona sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41'inci Bakanlar Toplantısı'nın kapanış oturumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren toplantıya başkanlık eden Yılmaz, kapanış konuşmasında İslam dünyasında ticaret, kalkınma, dayanışma ve küresel adalet çağrısı yaptı.

'16 ÜLKE, 6 İİT KURULUŞUNUN KATILIMIYLA 30'DAN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Yılmaz, "İSEDAK çatısı altında bir araya gelerek, İslam dünyasının refahı ve huzuru için nasıl daha etkin adımlar atabileceğimizi, karşılaştığımız sınamaları nasıl fırsata dönüştürebileceğimizi samimi bir şekilde istişare ettik. Cumartesi gününden bu yana organizasyon kapsamında çok sayıda oturum ve iş forumu gibi yan etkinlikler gerçekleştirildi. 'İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi' ana başlığının yanı sıra istihdamın teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi pek çok başlıkta kıymetli değerlendirmeler ve öneriler paylaşıldı. Toplamda 16 ülke, 6 İİT kuruluşunun katılımıyla 30'dan fazla ikili görüşme gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

'İİT İÇİ TİCARET ORANINI YÜZDE 25 SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEFLEYEN BİR VİZYONA SAHİBİZ'

Yılmaz, "Bu yılki bakanlar oturumumuzda, 'İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi' konusuna odaklandık. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, sahip oldukları insan kaynağına, doğal zenginliklere ve stratejik konuma rağmen, küresel ticaret sisteminde hala hak ettikleri paya ulaşabilmiş değildir. Dünya ticaretindeki toplam payımızın yüzde 11 seviyesinde kalması, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda İİT içi ticaret oranının yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkması sevindirici olmakla birlikte, hedeflerimize ulaşmak için daha kararlı adımlar atmamız gerektiği de açıktır. Zira biz, İİT içi ticaret oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir vizyona sahibiz" ifadelerini kullandı.

'İİT ÜLKELERİNİN İHRACATIMIZDAKİ PAYINI KISA VADEDE YÜZDE 30'A, 2030 YILINA KADAR İSE YÜZDE 35'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, "Türkiye olarak kardeş ülkelerimizle ticaretimizi her zaman önceliklendirdik. İİT ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış göstermiş, 2020'de 74,7 milyar ABD dolarından yüzde 50 artışla 2024'te 112,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Bu performansla Türkiye, İİT içi ticarette en çok ticaret yapan üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Dijital ekonomi, e-ticaret ve finansal teknolojilerde yaşanan hızlı dönüşüm, tüm ülkelerimiz için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu alanlarda geliştirdiğimiz dijital finans çözümleri, lojistik teknolojileri ve e- ihracat platformları, ülkemizi bölgesel ticaretin dijital merkezi konumuna taşımıştır. Önümüzdeki dönemde, İİT coğrafyasında rekabet avantajına sahip olduğumuz alanları öne çıkararak, İİT ülkelerinin ihracatımızdaki payını kısa vadede yüzde 30'a, 2030 yılına kadar ise yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'TPS-OIC ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN EN GÜÇLÜ ZEMİNİ SUNMAKTADIR'

Yılmaz, "Ticaret alanında İSEDAK'ın en önemli girişimi olan İslam İşbirliği Teşkilatı Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), üye ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi için en güçlü zemini sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl alınan kararla, Sistemin kapsamını yeni nesil ticaret anlaşmalarına uyumlu hale getirmek üzere 2026'da görüşmelere başlanacak olmasını önemli buluyorum. Üye ülkelerimizin ortak iradesiyle sistemin daha kapsayıcı, dinamik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi, ticaret hacmimizin artmasına güçlü katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'180 PROJEYE DESTEK VERDİK, SURİYE İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Cevdet Yılmaz, "Yıl boyunca İSEDAK Çalışma Grubu toplantılarında, üye ülkelerimizin kalkınma gündeminde öncelikli yer tutan pek çok stratejik konu ele alındı. Bugüne kadar İSEDAK Proje Destek Finansmanı kapsamında 180 projeye destek verilirken 56 Üye Ülke, proje sahibi veya yararlanıcısı olarak bu mekanizmada yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açılış konuşmalarında belirttikleri üzere, İSEDAK çatısı altında Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi, saha araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve kurumlar arası eşleştirme gibi mekanizmalarla proje destekleri sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN TOPRAKLARINDA BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ'

Yılmaz, "Gazze'de süren insani kriz, Sudan'daki çatışmalar ve Yemen'deki kırılgan durum bizlere adalet ve vicdan temelli bir uluslararası düzenin gerekliliğini hatırlatırken; Suriye'de yeniden yapılanma, kalkınma ve kapasite inşasına yönelik atılan adımlar, bölgesel istikrar ve dayanışma umutlarını güçlendirmektedir. Uzun yıllar süren çatışmaların ardından Suriye'nin yeniden umutla ayağa kalktığı gibi inanıyorum ki Filistin topraklarında da barışın, huzurun ve özgürlüğün hüküm sürdüğü günlere kavuşacağız. İslam dünyasının kanayan yarası Gazze'de, iki yıldır süren acımasız saldırıların ardından, bölge ülkelerimizin gayretleriyle sağlanan ateşkes sayesinde kardeşlerimizin evlerine dönmeye başlaması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması, yüreklerimizde buruk da olsa bir umut ve ferahlık oluşturmuştur. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu konuyu başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası platformlarda hassasiyetle takip etmemiz ve somut adımlarla Gazzeli kardeşlerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamamız önemlidir" dedi.

Yılmaz son olarak, "2026 İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu 'İİT Üye Ülkelerde İhracatın Artırılması için Ticaret Finansmanı Araçlarının Geliştirilmesi' olarak belirlenmiştir. Yürütülecek çalışmaların şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.