Cevdet Yılmaz'dan Yiğit Bulut'a Başsağlığı Mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, Bulut'a Allah'tan rahmet diledi ve ailesine sabır temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel