Cevdet Yılmaz'dan Yiğit Bulut'a Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."