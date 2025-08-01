Cevdet Yılmaz'dan Elazığ'daki Maden Göçüğü İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma süreci devam etmektedir."