Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımıza, 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. Ay yıldızlı formamızla sahaya çıkacak millilerimize yürekten inanıyoruz. Yolun sonu final olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, paylaşımında AK Parti tarafından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşa da yer verdi.