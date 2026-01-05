CHP'li Akay: "Enflasyonu Kâğıt Üzerinde Düşürmek, Yoksulluğu Ortadan Kaldırmaz"

(ANKARA)- Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin, "Pazarda, mutfakta, kirada yaşanan hayat pahalılığını herkes görüyor, iktidar kağıt üzerinde masal anlatıyor. Bu açıklanan veriler ekonomik gerçeği değil, iktidarın niyetini göstermektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki farka dikkati çekerek iktidarın gerçek enflasyon oranını halktan sakladığını söyledi.

"İktidar kağıt üzerinde masal anlatıyor" diyen Akay şunları kaydetti:

"Enflasyon; ENAG'ın verilerine göre aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 56,14. TÜİK'in verilerine göre ise aylık yüzde 0,89 yıllık, yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiş. Aradaki 25 puanı aşan fark, artık bir istatistik meselesi değil, iktidarın halktan gerçeği gizleme tercihidir.

Bu makas; emeklinin maaşına, işçinin ücretine, memurun zammına doğrudan yansıyor. Enflasyon kağıt üzerinde düşürülerek, milyonların sofrasından çalınıyor. Pazarda, mutfakta, kirada yaşanan hayat pahalılığını herkes görüyor, iktidar kağıt üzerinde masal anlatıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, ülkede yaşanan ekonomik gerçeklikle resmi istatistikler arasındaki derin kopuşu bir kez daha ortaya koymuştur. Enflasyonu kağıt üzerinde düşürmek, yoksulluğu ortadan kaldırmaz; sadece yoksulluğu görünmez kılar. Rakamlarla oynayarak yoksulluk gizlenemez. Bu açıklanan veriler ekonomik gerçeği değil, iktidarın niyetini göstermektedir."