Çeşme'de İş İnsanı Fatih Fil'e Silahlı Saldırı

Çeşme'de İş İnsanı Fatih Fil'e Silahlı Saldırı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Fil, hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde iş insanı Fatih Fil'in silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin Fil'in arkasından ateş edip kaçtığı, bu sırada sokaktaki bir kadının yaşadığı panik anları ve Fil'in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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