Çeşme'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Çeşme'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törene katılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, 19 Mayıs'ın milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Çeşme Amfi Tiyatro'da devam eden kutlamalara Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığını söyledi.

19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını belirten Büyükateş, "19 Mayıs, milletimizin yeniden doğuşunun, karanlığa karşı direnişinin sembolüdür. Sevgili gençler sizler bu ülkenin umudu, geleceğin liderleri ve bugünün sorumluluk sahibi bireylerisiniz. Sporla güçlenen, bilimle donanan, sanatla yoğrulan bir gençlik Türkiye'nin teminatıdır." diye konuştu.

Törende öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabını coşkulu bir şekilde okudu.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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