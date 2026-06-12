Tekirdağ'da 41 tonu aşkın kaçak tütün ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 41 ton 330 kilogram kaçak tütün bulundu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 41 ton 330 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerinde yapılan aramada, 41 ton 330 kilogram kaçak tütün bulundu.
İş yeri sahibi H.E.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman