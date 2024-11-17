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Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılıyor

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılıyor
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Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu, çocukluğunu geçirdiği Mestanlı'da vefatının 7. yılında anılıyor. Mestanlı Belediyesi, onun adını taşıyan spor tesisleri açtı ve evini müzeye dönüştürdü.

Dünya halterinin efsane ismi, "Cep Herkülü" lakabına layık görülen olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, çocukluğunun geçtiği Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı ilçesinde vefatının 7. yılında hasret ve saygıyla anılıyor.

Mestanlı Belediyesi, şehirdeki spor tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını verdi ve heykelini dikti. Belediye, Süleymanoğlu'nun çocukluğunu geçirdiği evi Türkiye'nin de katkısıyla müzeye çevirdi.

Açılışa hazır hale getirilen müzeyi AA muhabirine tanıtan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, "Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin ve tüm dünyanın gururudur." dedi.

Dünyaca ünlü haltercinin 18 Kasım'daki vefatının 7. yılında Mestanlı'da da özlem ve saygıyla anılacağını belirten Kazım, "Mestanlı halkı, Naim Süleymanğlu'na hak ettiği değeri veriyor. Şehrimizde Naim'in adını taşıyan spor tesislerimiz var. Şehrin merkezinde büyük haltercimizin anıtı da var." diye konuştu.

Kazım, "Büyüyen çocuklarımız, Mestanlı halkı ve şehrimize gelen tüm konuklarımızın bu müzeyi ziyaret ederek Naim Süleymanoğlu'nun başarılarına tanık olarak hayatı ve başarılarıyla ilgili bilgi alabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan ile Türkiye arasında köprü oluşturduğunu kaydeden Kazım, "Biz, Mestanlı halkı olarak, onun başarılarından dolayı daima gurur duyarız. 'Onursal hemşehrimiz' olarak ilan edilen Naim'in hafızamızdaki varlığını hep canlı tutmak üzere gerekli çabalarımızı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kazım, Naim Süleymanoğlu'nun bıraktığı mirasın canlı kalmasına ve genç nesillere aktarılmasına vesile olacak müzenin kurulmasına maddi ve manevi destek veren Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi.

Müzede ünlü haltercinin yaşamı anlatılıyor

Tüm hazırlık çalışmaları tamamlanan müzenin ilk katında Mestanlı'ya yakın Ahatlı köyünün Dericioğulları Mahallesi'nde Naim Süleymanoğlu'nun dünyaya geldiği köy evinin ortamını betimleyen bir oda tertiplendi. Katın diğer mekanlarında da ünlü haltercinin Mestanlı'daki çocukluk yıllarından saklanan özel eşyası, fotoğrafları ve anıları yer alıyor.

Evin ikinci katında ise Cep Herkülü'nün yaşamındaki önemli olayların yanı sıra Bulgaristan ve Türkiye'de sporcu olarak elde ettiği başarılar da anlatılıyor. Burada ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan, Türkiye ve dünya basınında ve spor tarihinde yer alan haber ve belgesel örnekleri sergileniyor.

Evin avlusunda dünyanın dört bir yanında Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan, ünlü mekanlara rehberlik yapan tabelalı yön göstergeleri yer alıyor.

"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinin Ahatlı (Ptiçar) köyünün Dericioğulları Mahallesi'nde 1967 yılında dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, çocukluğunu Mestanlı'da geçirdi.

Yetenek ve sporcu olarak eşsiz potansiyeli genç yaşta keşfedilen Naim Süleymanoğlu, halterde hızlı yükselen kariyer yaparken 1986 yılında Türk ve Müslümanlara etnik ve dini asimilasyon uygulayan Bulgaristan'daki komünizm rejiminden kaçarak Türkiye'ye iltica etti.

Spor hayatında 46 dünya ve 9 olimpiyat rekoru, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 3 kez "Yılın Haltercisi" ilan edildi.

???????Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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