Cenevre'de Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Yeni Turu Başladı

(ANKARA) - ABD ve Ukraynalı yetkililer, bu hafta beşinci yılına giren Ukrayna savaşında çatışmaları sona erdirmeye yönelik, Rusya'nın da katıldığı üçlü müzakerelerin yeni turuna Cenevre'de ikili bir görüşmeyle başladı.

Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rüstem Umerov, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bugün Cenevre'de müzakere süreci çerçevesindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amerikan heyetiyle ikili görüşme başladı, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Umerov paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafında ise bugün heyete bana Davyd Arakhamia, Oleksii Sobolev ve Daryna Marchak eşlik ediyor. Hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte, refah paketini ayrıntılı şekilde ele alacağız. Ukrayna'nın ekonomik olarak desteklenmesi ve yeniden toparlanmasına yönelik mekanizmalar, yatırım çekmeye yönelik araçlar ve uzun vadeli iş birliği çerçeveleri üzerinde çalışacağız."

Ayrıca Davyd ile birlikte, Rus tarafının da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turuna yönelik hazırlıkları görüşeceğiz, bu aşama öncesinde pozisyonların eşgüdümlü hale getirilmesi gerekiyor.

Önemli başlıklardan biri de insani süreç ve olası takaslar meselesi. Vatandaşlarımızın geri dönüşüne ilişkin somut sonuçlar bekliyoruz.

Pratik çözümlere odaklanıyoruz. Görüşmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar hakkında bilgilendirme yapacağız."

Kaynak: ANKA