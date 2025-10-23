Haberler

Çelyabinsk'te Fabrika Patlaması: 4 Ölü, 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor ve patlamanın nedeni araştırılıyor.

Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Kopeysk kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldiğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Teksler, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri gerekli desteği sağlıyor. Kent sakinlerine ve sivil unsurlara yönelik tehdit yok. Patlamanın İHA saldırısı sonucu meydana geldiğine dair bilgi doğrulanmadı. Patlama nedeni araştırılıyor."

Rus basınında çıkan haberlerde, fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Şırnak'ta 'usulsüz sağlık raporu' operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Devlet hastanesinde "sahte rapor" operasyonu! Gözaltılar var
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.