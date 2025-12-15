Haberler

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Babis liderliğindeki yeni koalisyon hükümetini atadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Başbakan Andrej Babis liderliğindeki yeni koalisyon hükümetini atadı. Pavel, bakanlardan uluslararası gerilimlerle mücadele ederken ülkede istikrarı sağlamalarını istedi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yeni Başbakan Andrej Babis liderliğindeki 3 partiden oluşan yeni koalisyon hükümetini atadı.

Radio Prague International'ın haberine göre Pavel, Prag Kalesi'nde yeni hükümetin bakanlarıyla bir araya geldi.

Yeni hükümeti atayan Pavel, yaptığı konuşmada, kabinenin uluslararası gerilimler ve ekonomik beklentilerle çalkantılı bir dönemde göreve başladığını söyledi.

Pavel, bakanlara, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) yapıcı üyeleri olarak hareket ederken, ülkede istikrarı sağlamaları çağrısında bulundu.

Başbakan Babis ile mutabık kaldıkları şekilde süreci tamamladıklarını aktaran Pavel, "Bugün yeni hükümetin kurulması ve atanması sürecini tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Pavel, NATO üyeliği olmadan ülkelerinin daha güvenli olmayacağını, AB olmadan ise ekonomik istikrar ve uzun vadeli refahın sağlanamayacağını dile getirdi.

Hakkında "nefrete teşvik" ve "ırkçılık"dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma yürütülen Filip Turek, kabinede yer almadı.

Koalisyonda yer alan "Motorcular" Partisi'nin Genel Başkanı Petr Macinka, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Macinka'nın Çekya'nın NATO ve AB içindeki rolüne ilişkin dış politika önceliklerini açıklaması bekleniyor.

Yeni kabine, 4 başbakan yardımcısı da dahil 16 üyeden oluşuyor.

Başbakan Babis'le yeni kabinenin, 30 günde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alması gerekiyor. Halihazırda koalisyondaki partiler, 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 108 sandalyeye sahip.

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), 3 Kasım'da aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi ile koalisyon hükümeti konusunda anlaşma imzalamıştı.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, 9 Aralık'ta ANO lideri Andrej Babis'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title