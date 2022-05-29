Çekmeköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Çekmeköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çekmeköy'de iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çekmeköy'de iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu'nda, Şile istikametine seyreden 34 FGT 629 plakalı otomobil, Taşdelen mevkisinde kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü, araçtan düşerek yaralandı.
Bu sırada karşı yönden Ümraniye istikametine giden 34 LJ 4922 plakalı otomobil de duramayarak ters yöne giren araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.