Çekerek'te Gençler İçin Paintball Sahası İnşaatına Başlandı
Yozgat'ın Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2 bin metrekarelik bir paintball sahası inşa etmeye başladıklarını duyurdu. İnce, bu sahayla gençlerin sosyalleşerek spor yapabilecekleri bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Yozgat'ın Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede geçlerin sosyal ve sportif yönden gelişmesine katkı sunmak için paintball sahası inşaatına başladıklarını söyledi.
Çekerek'i sporun merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan İnce, "Gençlerimizin sosyalleşmesi ve spor yapması amacıyla Şato mevkisinde 2 bin metrekare alana inşa edilen paintball sahası için çalışma başlattık. Saha tamamlandığında gençlerimiz, öğrencilerimiz takımlarını kurarak keyifli vakit geçirebilecek. Tamamlandıktan sonra bölgenin gençleri ve sporseverleri için önemli bir buluşma noktası olacak." dedi.
İnce, Çekerek'in baraj ve lavantasıyla turizmde bir çekim merkezi olduğunu anlatarak, bunun yanında spor alanlarıyla da bir merkez olacağını belirtti.