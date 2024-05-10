Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır Başkanlığında Süt Üreticileri Sorunları Görüşüldü

Çekerek Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında düzenlenen toplantıda süt üreticilerinin sorunları görüşüldü.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda sütün pazarlanması, yeni süt toplama merkezlerinin kurulması, güvenli pazar oluşturulması, süt toplama güzergahlarının belirlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakamı Fidan Bozkır, süt üreticilerinin sorunları dinlediklerini ve çözüm odaklı adımlar atmaya kararlı olduklarını belirterek, sektörün daha verimli ve güçlü olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce de süt üreticilerin verdikleri emeklerin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Onların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir. Birlikte hareket ederek, süt sektörünü daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Toplantıya il genel meclis üyeleri ve süt üreticileri katıldı.