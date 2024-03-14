Çekerek ilçesinde çiftçilere pas hastalığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, buğday ve arpada görülen pas hastalığının verimi ve ürün kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Saltık, hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini, pas hastalığının görüldüğünde ise mücadele yapılması gerektiğini aktardı.

Konuşmanın ardından ziraat mühendisi Özge Duran tarafından çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemleri anlatıldı.