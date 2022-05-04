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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına başladı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı.

(Ali Maşalacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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