Cathay Pacific, Boeing'den 8,1 milyar dolara 14 adet 777-9 uçağı sipariş etti

SAN FRANCISCO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, ABD'li Boeing şirketine 8,1 milyar ABD doları tutarında 14 adet 777-9 yolcu uçağı daha sipariş etti. Böylece şirketin dünyanın en büyük çift motorlu uçağı için verdiği sipariş sayısı 35'e yükseldi.

Boeing'den çarşamba günü yapılan açıklamada Cathay Pacific'in sipariş ettiği 777-9 yolcu uçaklarıyla önde gelen küresel pazarlardaki artan hava yolculuğu talebini karşılayacağı belirtildi.

Cathay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ronald Lam, "Sipariş ettiğimiz ek uçaklarla filomuzu genişletip yenilemeyi, geçmişte olduğu gibi dünyanın Hong Kong'la bağlantısını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Boeing Ticari Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Brad McMullen ise, "Cathay Pacific'in dünyanın en iyi havayollarından biri olarak sürdürdüğü liderliği desteklemekten ve 777-9'u geleceğin önde gelen uçakları olarak tanıtmalarından dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı.