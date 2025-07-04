Çat Barajı Projesi İle Bölgeye Ekonomik Canlanma

Erzurum'un Çat ilçesinde yürütülen "Çat Barajı Seyir ve Yöresel Yaşam Alanı Fizibilite Projesi" bölge halkı için istihdam ve gelir kaynağı oluşturacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan ve Çat Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan "Çat Barajı Seyir ve Yöresel Yaşam Alanı Fizibilite Projesi"nin destek sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Erzurum'un Çat ilçesi sınırları içerisinde yer alan, doğal güzelliği ve stratejik konumuyla öne çıkan Çat Barajı'nın hemen üzerinde yer alan hakim tepede, bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, sürdürülebilir turizmi destekleyecek ve yöresel ürünlerin tanıtımına olanak sunacak seyir ve yöresel yaşam alanı kurulmasına yönelik teknik, ekonomik ve finansal yapılabilirliğin analiz edilmesi planlanıyor.

Planlanan yatırım alanında yöresel ürün satış birimleri, seyir terası, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkı, kafeterya ve otopark gibi sosyal donatılar yer alacak. Böylece hem yerel halk için istihdam ve gelir kaynağı oluşturulacak, hem de doğa tutkunlarına, transit yolculara ve Erzurum çevresinden gelen ziyaretçilere yönelik turistik bir merkez oluşturulacak.

Fizibilite çalışması kapsamında alanın fiziksel uygunluğu, altyapı ihtiyaçları, ziyaretçi profili, işletme modelleri ve yatırım senaryoları bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek sürdürülebilir, uygulanabilir ve yerel kalkınmaya hizmet eden bir yatırım modeli ortaya konacak.

Aynı zamanda kadın ve genç girişimciler için yeni fırsatlar oluşturulması, kırsal turizmin canlandırılması, yerel kültürün görünür kılınması ve Erzurum'un kırsal destinasyonları arasına Çat'ın dahil edilmesi hedefleniyor. Bu sayede kırsal turizmin desteklenmesi, kadın ve gençlerin üretime ve satışa dahil olabileceği bir ekonomik yapının kurgulanması ve yatırımcılara yönelik teknik verilerle donatılmış, uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulması bekleniyor.