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Derin denizde boru döşeme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Derin denizde boru döşeme gemisi 'Castorone' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Bahama bayraklı 325 metre boyundaki Castorone gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü trafiğe kapatıldı, gemiye römorkörler eşlik etti.

Derin denizde boru döşeme gemisi "Castorone", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya'dan Yunanistan'a giden, Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 grostonluk gemi, saat 13.00'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-17", "Kurtarma-19", "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-20" römorkörleri ile "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu eşlik etti.

Çanakkale Boğazı'ndaki trafiğin, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale döneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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