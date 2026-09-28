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Caspian Airlines uçağı İstanbul Havalimanı'nda borç nedeniyle haczedildi

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İran merkezli Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndaki İran seferi öncesi borcu nedeniyle haczedilerek seferden çekildi. Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilip terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.

İran merkezli hava yolu şirketi Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşu öncesi borcundan dolayı haczedilerek seferden çekildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı.

Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçağın İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlamasının ardından, icra memurları ve şirketin avukatı uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alınırken, uçağa haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: AA
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