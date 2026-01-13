Haberler

Cevdet Yılmaz: "Cari Açık Ovp Hedefleriyle Uyumlu Seyrediyor"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayında 4 milyar dolarlık cari açık verildiğini ve yıllıklandırılmış cari açığın 23,2 milyar dolar seviyesinde sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, uluslararası yatırımların cari açığın finansmanındaki payını artırarak dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayında cari işlemler dengesinde 4 milyar dolarlık açık verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 23,2 milyar dolar seviyesinde OVP hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde temel amacımız, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını yükselterek cari açığın kompozisyonunda daha olumlu bir görünüm elde etmek ve dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cari işlemler dengesine ve dış finansman görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde seyrini koruduğunu, ülke risk primindeki iyileşmenin ise dış finansman ihtiyacını ve maliyetini düşürmeye devam ettiğini bildirdi.

Mevsimsel etkiler nedeniyle hizmetler kalemindeki destekleyici unsurların azalmasıyla kasım ayında cari işlemler dengesinde 4 milyar dolarlık açık verildiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış cari açığın kasım itibarıyla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bu seviyenin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, ekonominin yapısal kapasitesini yansıtan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlasının yıllıklandırılmış bazda 44,6 milyar dolara ulaşmasının, dış dengedeki iyileşmenin sağlam temellere dayandığını gösterdiğini vurguladı. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Dünya genelindeki risk ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve artan dış kaynak girişi ile 2025 yılında birçok ülkeden olumlu yönde ayrışmıştır. Doğrudan yatırımlar ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artışla 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değeri 14,4 milyar dolara ulaşmıştır.

2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından geçtiğimiz yıla nazaran daha olumlu olmasını, yürütülen reformların sonuçları itibariyle görünür hale gelerek yatırım ortamını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde temel amacımız, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını yükselterek cari açığın kompozisyonunda daha olumlu bir görünüm elde etmek ve dış dengedeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar, Ar-Ge odaklı üretim, katma değerli sanayi ve ihracat hamleleri, cari işlemler dengesinde yapısal dönüşümü sağlayacak stratejik araçlarımız olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
